Henrique e Juliano mudam logística de show para que funcionário conhecesse o mar

Júnior Foppa, cinegrafista da dupla sertaneja Henrique e Juliano, tem uma memória mais que especial com os dois. Em entrevista para um podcast, ele contou que estava no Rio de Janeiro a trabalho, prestes a embarcar para Cuiabá com os cantores, quando comentou com um deles que nunca havia pisado no mar. Eles, então, não tiveram dúvidas: mudaram todos os planos e, em vez de ir para outro estado, ficaram em um hotel à beira mar para realizar o sonho do funcionário. “O Juliano fez isso, só para eu conhecer o negócio”, afirmou Júnior. Confira!