Horas antes do prêmio, jornalista italiano revela boato de que Vini Jr. perderá Bola de Ouro

Horas antes da cerimônia da Fifa que vai entregar a tradicional Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo, um boato veio à tona por um jornalista italiano. Segundo Fabrizio Romano, quem ganhará o troféu será Rodri, do Manchester City, sendo que o mais cotado para a premiação era o brasileiro Vini Jr., do Real Madrid. Fabrizio ainda revelou que o clube de Vini Jr. sabe dessa informação e teria pedido para o jogador não comparecer ao evento, que acontece na França, diante da suposta ‘derrota’. Entenda!