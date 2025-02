Indireta? Dado Dolabella quebra o silêncio após fim do namoro com Wanessa Camargo

Após o término misterioso com Wanessa Camargo, Dado Dolabella, enfim, deu as caras nas redes sociais. O ator fez o público especular uma indireta à ex ao publicar uma foto na piscina com a frase: "Têm horas que é melhor deixar o silêncio falar". Lembrando que Wanessa disse a pessoas próximas que estaria cansada do "jeito acomodado" de Dado. Saiba mais detalhes!