Influenciadora afirma ter sido expulsa de elevador para Letícia Spiller entrar

Alerta de polêmica! Uma influenciadora usou as redes sociais para lamentar o episódio que viveu dentro de um shopping em João Pessoa (PB). Segundo ela, a família – com grávida, idosos e crianças – foi expulsa do elevador que os levaria até o subsolo para que artistas pudessem subir ao cinema – dentre eles, Letícia Spiller. “Ela ficou lá, bem pomposa”, reclamou a influenciadora, referindo-se à postura da atriz no momento em que um dos integrantes da equipe pediu a liberação do elevador. Diante da recusa da família, rolou um bate-boca no local. Entenda!