Isis Valverde e Marcus Buaiz preparam casamento para 200 convidados em maio deste ano

Após um casamento discreto e intimista, Isis Valverde e Marcos Buaiz agora preparam um festão para 200 convidados em maio deste ano. Os dois subiram ao altar em uma cerimônia discreta no dia 24 de dezembro. Entre os famosos presentes estarão Thaila Ayala, Fabrício Boliveira e Mariana Ximenes. As informações são do jornalista Lucas Pasin. Saiba mais!