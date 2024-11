Jogador brasileiro descobre que não é pai biológico da filha após exame de DNA

Após fazer uma tatuagem com o nome de sua suposta filha, o jogador brasileiro Vinicius Tobias, que atua pelo time ucraniano Shakhtar Donetsk, descobriu que não é pai biológico da criança após exame de DNA. A pequena Maitê nasceu há poucos dias e é filha da influenciadora digital Ingrid Lima, que usou as redes sociais para explicar a situação. Os dois não estão mais juntos, mas, entre idas e vindas com o jogador, Ingrid disse que se relacionou com outras pessoas. Na pele, Vinicius escreveu “Maitê, te amo”. “Vai ter que cobrir essa tatuagem”, cutucou Fabíola Reipert.