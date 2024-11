Jovem com autismo foge para a Bahia para conhecer Léo Santana e desaparece

Um jovem de 23 anos com autismo fugiu para Salvador, na Bahia, para conhecer o cantor Léo Santana. O rapaz mora no Espírito Santo e deixou a família desesperada ao se perder e não conseguir mais contatá-la. Os parentes chegaram a registrar um boletim de ocorrência, mas clientes de um restaurante na capital baiana perceberam a necessidade do homem e acionaram a polícia. Agora, a assessoria do cantor está em contato com pessoas próximas ao fã de Léo para promover o encontro entre os dois. O artista aproveitou que está em Salvador para visitar o bairro onde nasceu.