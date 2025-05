Juliette descobre fratura no nariz após bater o rosto em janela de vidro

Juliette usou as redes sociais para mostrar o estado do próprio nariz após bater o rosto em uma janela de vidro. “Não sei se quebrou, mas está torto aqui”, brincou a cantora e vencedora de reality show. Depois, ela ainda mostrou aos fãs o exame que fez e a descoberta de que teve uma pequena fratura no nariz. Veja como foi!



