Justiça bloqueia faturamento de empresa de Lexa para pagar dívida milionária

A Justiça determinou o bloqueio do faturamento da marca de roupa esportiva de Lexa por causa de dívida milionária. O débito de mais de R$ 5 milhões vem desde a época em que a cantora era casada com MC Guimê. Segundo a proprietária de uma mansão onde o casal morou, o ex-casal não pagou as prestações e, ainda, depredaram o imóvel. Para A Hora da Venenosa, a advogada da proprietária da casa afirmou que o processo foi difícil, porque a mansão estava em nome de terceiros.



