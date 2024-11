Justiça coleta material genético de suposto filho de Nahim para teste de DNA

Após abertura de processo na Justiça, enfim, chegou a hora do suposto filho de Nahim fazer o teste de DNA. Francisco, 43 anos, já fez a coleta do material genético. O homem alega que, antes de morrer, sua mãe contou para a irmã que ele era filho de Nahim. Agora, Noelle Leduc, filha do primeiro casamento do cantor, deve fazer uma coleta para, então, verificar a paternidade de Francisco. Em processo, o homem também pediu que a herdeira mais nova de Nahim também realize o exame, mas ela não teria sido localizada ainda.