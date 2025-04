Leonardo processa gravadora famosa por uso indevido de músicas nas plataformas digitais

Leonardo entrou na Justiça contra uma famosa gravadora pelo uso de suas músicas em plataformas digitais sem autorização. A defesa do cantor alega que, no contrato original, o direito autoral incluía apenas mídias físicas, como CD, fita cassete e disco de vinil. Agora, Leonardo pede para que a gravadora retire as músicas e pague o que deve ao cantor.



