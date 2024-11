Liam Payne teria apresentado 'reações estranhas' antes de queda fatal

Novas informações sobre a morte de Liam Payne apontam que o cantor apresentou “reações estranhas” no lobby do hotel onde estava hospedado, na Argentina. Segundo a apuração da correspondente Tina Roma, funcionários do local ligaram para a emergência pouco antes de o cantor cair da sacada do terceiro andar. Testemunhas também afirmam que o ex-integrante do One Direction estava agressivo. A mídia argentina publicou supostas fotos do interior do quarto em que Liam estava, com drogas espalhadas e televisão quebrada. Veja!