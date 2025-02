Luana Piovani faz barraco em loja de Portugal para trocar liquidificador que custou R$ 360

Gente como a gente? Após enfrentar defeito em liquidificador, Luana Piovani não poupou esforços para trocar o eletrodoméstico em loja de Portugal. A atriz fez barraco no local ao saber que não teria o produto substituído. “Eu já estava espumando [de raiva]”, contou Luana nas redes sociais. Segundo ela, o vidro do liquidificador se quebrou na máquina de lavar louças e com uma semana de uso. Depois, a atriz disse que uma funcionária a ajudou.