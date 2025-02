Luciana Gimenez revela que tabloide ofereceu 1 milhão de libras em troca dos 'podres' de Mick Jagger

Luciana Gimenez abriu o coração em entrevista a podcast e revelou que já passou fome e não tinha onde morar, mas negou ter engravidado de Mick Jagger por interesse e fama. "Nunca precisei. Parece que a mulher está sempre na sombra de um homem", desabafou a apresentadora. "Ele [Mick Jagger] também estava lá, não fui só eu que fiz o filho sozinha”, continuou Luciana. Segundo Fabíola Reipert, Mick Jagger sempre pagou as contas de Lucas Jagger, hoje com 24 anos. "O que eu sei é que ela entregava notas fiscais do que gastava com o menino, e ele [Jagger] ajudava com as contas", comentou a Venenosa.