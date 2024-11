Mãe de Patricia de Sabrit escreve carta após fã perseguir a filha: ‘Fez o mesmo com o Paulo Gustavo’

Após receber ameaças e ser perseguida, a atriz Patricia de Sabrit, que já foi casada com Fábio Jr., desmarcou compromissos por medo de ser atacada por uma fã. A Hora da Venenosa entrou em contato com a artista, que falou sobre o assunto em carta escrita pela mãe, Marina de Sabrit. Segundo a matriarca, a fã começou enviando muitos presentes para Patricia e, depois, chegou a viajar só para visitar a artista. “Acabamos permitindo que ela entrasse na minha casa. Que grande engano o nosso”, explicou Marina. Ela ainda afirma que a mulher tirou fotos com Patricia e publicava nas redes sociais como se fizesse parte da família. “Soubemos tardiamente que ela fez a mesma coisa com o amado Paulo Gustavo e com Fabio Arruda”, escreveu a mãe da atriz. “Espero que ela entenda, de uma vez por todas, que carinho traduz-se de outras maneiras, e não com invasão de privacidade”, finalizou.