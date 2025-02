Maiara e Maraísa adiam shows em um mês por causa da onda de violência em Rondônia

Por causa da crise de segurança pública e a onda de violência em Rondônia, Maiara e Maraísa anunciaram o adiamento dos shows que fariam em algumas cidades do estado neste final de semana. As sertanejas defenderam que a decisão foi baseada nas recomendações das autoridades. Em vídeo, Maiara e Maraísa contam que as novas datas serão em 21 e 22 de fevereiro.