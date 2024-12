Maraísa expõe Maiara após bebedeira resultar em cancelamento de show: ‘Não tinha condição’

Um show de Maiara e Maraísa, previsto para acontecer durante o cruzeiro da dupla sertaneja, teve que ser cancelado. O motivo? A bebedeira de uma delas! No palco, Maraísa informou que estava prontinha para se apresentar quando foi informada de que a irmã não tinha condições. “Cada um com suas responsabilidades”, alfinetou a cantora. O público, por sua vez, levou na boa e tirou sarro da situação com uma paródia. Veja!