Marrone, da dupla com Bruno, revela que sofreu com tamanho da língua no início da carreira

Em entrevista a um podcast, Marrone, da dupla com Bruno, revelou que sofria com o tamanho de sua língua quando começou a cantar, já que, segundo ele, não conseguia pronunciar algumas palavras. “A minha língua é um pouco maior do que a de muitos por aí”, brincou o artista. “Estava com dificuldade de dicção, não sabia colocar a língua na boca”, explicou. Marrone disse que, mais tarde, conseguiu fazer tratamento com uma fonoaudiologista e percebeu melhora no problema. “Ele é linguarudo, só que não é fofoqueiro”, cutucou Fabíola Reipert. Veja!