MC Daniel cancela show em Campinas (SP) apenas 15 minutos antes de subir ao palco

MC Daniel alegou problemas técnicos e cancelou um show em Campinas (SP) faltando apenas 15 minutos para o início da apresentação. A organização do evento rebateu a declaração do funkeiro e garantiu que os equipamentos pertenciam a ele, e que outros artistas conseguiram cantar sem qualquer problema. Nas redes sociais, MC Daniel publicou um vídeo chorando e justificou que, antes do show, sofreu tentativa de roubo de seus óculos.