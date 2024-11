MC Mirella expulsa os pais da própria casa e explica decisão: ‘Não dá para conviver’

MC Mirella está dando o que falar nas redes sociais após contar que decidiu tirar os pais da própria casa. “Não quero mais morar junto, já passei diversas vergonhas”, explicou a funkeira nas redes sociais. Mirella ainda pediu desculpas para as pessoas que já a visitaram em casa por algumas ‘situações chatas’. “Não dá para conviver com pessoas que se incomodam com o seu estilo de vida, com os seus amigos, com absolutamente tudo”, disparou. “Meu pai é mais tranquilo na dela, mas minha mãe é muito difícil”, opinou a cantora. Entenda!