Médico revela que receitou testosterona para Amado Batista curtir a lua de mel

Amado Batista recebeu uma "ajudinha" para brilhar fora dos palcos. O cantor, de 74 anos, se casou recentemente com a modelo e ex-Miss Calita Franciele, de 23 anos, e embarcou para a lua de mel com a corda toda. Isso porque, em entrevista a podcast, o médico de Amado revelou um 'segredinho'. "Dei um 'plus' na testosterona dele para passar a lua de mel feliz", contou o profissional. Os dois viajaram para Fernando de Noronha (PE) após oficializarem a união.



