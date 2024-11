Morte de Ary Toledo acende dúvida sobre quem ficará com herança

A morte de Ary Toledo, um dos grandes nomes do humor brasileiro, levantou a dúvida sobre quem ficará com a herança dele. O comediante, que viveu até os 87 anos, era viúvo há uma década e não teve filhos, já que era infértil. Até onde se sabe, também não deixou herdeiros. Ary detém o maior catálogo de piadas próprias, com cerca de 65 mil registradas, e chegou a dizer, antes de morrer, que alguém apareceria para tentar ficar com seu dinheiro.