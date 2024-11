Neymar desmente boato de que teve anel roubado por torcedor após aperto de mão

Durante partida do Al-Hilal, Neymar cumprimentou torcedores que estavam na arquibancada e um vídeo do momento circulou pelo mundo. Isso porque um homem aperta a mão do jogador onde estaria um anel de R$ 86 mil. Logo após a disputa, um anúncio da joia igual a de Neymar apareceu na internet e fez o público especular se ele foi roubado pelo torcedor. Com a repercussão, o atleta quis desmentir os boatos em comentário de uma publicação. “Vocês estão ficando malucos, só essa semana já foram três fake news”, escreveu Neymar. Veja!