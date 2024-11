Paulo Ricardo revela que Luiz Schiavon morreu sem fazer as pazes com ele: ‘Me entristeceu muito’

O cantor Paulo Ricardo contou que o amigo e ex-parceiro de banda, Luiz Schiavon, morreu sem fazer as pazes com ele. Os dois se conheciam desde a época da faculdade e fizeram muito sucesso nos anos 1980 com a RPM, dona de hits como ‘Olhar 43’. Na época, o grupo desmanchou mais de uma vez e os dois tiveram várias brigas. Mesmo no leito de morte, Luiz não aceitou que Paulo o visitasse, alegando não querer que o colega o visse daquela maneira. Os dois estavam há cinco anos sem se falar. “Me entristeceu muito a forma como tudo aconteceu”, disse o artista.