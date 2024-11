Pedro Cardoso revolta cantores ao criticar sertanejo: 'Música sobre ser corno'

O ator Pedro Cardoso gerou polêmica ao caprichar nas críticas à música sertaneja atual. Em entrevista, ele disse que as letras só falam “sobre ser corno ou não ser corno” e questionou se “há algum artista verdadeiro” no meio. O intérprete de Agostinho Carrara ainda caracterizou as composições como “vazias” e “de baixíssima inspiração”. Claro que os comentários não caíram bem para alguns artistas, como Rio Negro, da dupla com Solimões, que usou as redes para dar uma alfinetada daquelas em Pedro Cardoso. Veja!