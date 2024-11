Pitty é processada após faltar em show e não devolver parte do cachê de R$ 50 mil

Alerta de polêmica! Pitty foi processada por uma empresa que a contratou após faltar em um show marcado para acontecer em Curitiba. Na época, a cantora estava grávida e entregou um atestado que mostrava que não poderia comparecer à apresentação. A contratante, no entanto, entrou na Justiça pedindo uma indenização de R$ 500 mil por danos morais e materiais, mas o juiz negou e determinou apenas que a artista devolvesse os R$ 25 mil que recebeu de adiantamento – metade do cachê acordado. Pitty, no entanto, não seguiu a determinação e processou a empresa. Saiba os detalhes dessa história que se arrasta na Justiça.