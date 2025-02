Romário diz que aceitaria fazer as pazes com Edmundo após treta de mais de 20 anos

Bandeira branca à vista? Conhecidos por estarem brigados há mais de 20 anos, Romário e Edmundo podem estar prestes a fazer as pazes. Isso porque, em entrevista a podcast, Romário falou sobre a treta com a sua antiga dupla no Vasco da Gama. "Fomos bastante amigos, não tem como não gostar do Edmundo”, declarou o ex-atleta. "É um ‘vacilão’, passou do ponto muitas vezes, mas, se tiver que voltar a falar [com ele], não tem problema nenhum", continuou Romário.