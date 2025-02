Rosane Gofman revela que teve ajuda de Cazuza durante fase em que estava sem dinheiro

Rosane Gofman revelou que, quando mais precisou, foi Cazuza quem a ajudou. A atriz relembrou o dia que conheceu a mãe do artista, Lucinha Araújo, após tê-la interpretado no teatro, e comentou sobre a situação difícil e sem dinheiro em que estava. Lucinha contou para Cazuza, que pediu para o autor Gilberto Braga escalar Rosane para uma novela. Aos 67 anos, a atriz já tratou um câncer e se separou do marido.