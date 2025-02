Saiba detalhes da vida a dois de Bruna Marquezine e João Guilherme antes do término

A assessoria de Bruna Marquezine anunciou o término do namoro da atriz com João Guilherme 17 dias depois da festa de aniversário do filho de Leonardo. Na comemoração, o público não deixou passar despercebida a falta de registros de Bruna entre os familiares do então amado. "Já estava esquisito", relembrou Fabíola Reipert. Os dois também estavam morando juntos e tinham adotado dois cachorros, mas, agora, seguem caminhos separados.