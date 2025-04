Saiba por que Tim Maia implicou com Gal Costa e pediu para tirar a voz dela de música

Babado do fundo do baú! Após a gravação de 'Um Dia de Domingo', Tim Maia implicou com Gal Costa e quis que os produtores tirassem a voz dela para que ele cantasse sozinho. Segundo Tim, Gal tinha mais destaque. Quem revelou essa história foi Zé Henrique, vocalista da banda Yahoo, em entrevista a podcast. "O disco era dela [Gal], ele era o convidado", relembrou Zé Henrique.



