Show de Anitta em Ribeirão Preto (SP) tem furto, roubo e caso de violência sexual

Fãs relataram uma onda de violência durante o show de Anitta em seu tradicional ensaio de Carnaval em Ribeirão Preto (SP). Mais de 40 boletins de ocorrência foram registrados na cidade após a apresentação, incluindo de furto, roubo e até de violência sexual. Outros espectadores criticaram a segurança do evento e relataram que a bebida servida estava “batizada”, enquanto um casal afirmou ter sido vítima do famoso "boa noite, Cinderela". A equipe de Anitta garantiu que está fornecendo o apoio necessário para as investigações.