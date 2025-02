Simony ganha processo contra companhia aérea que a impediu de levar remédios de tratamento do câncer

Enfim, a briga de Simony contra companhia aérea acabou! A cantora venceu o processo e, agora, receberá indenização de mais de R$ 21 mil e restituição de passagens. Isso porque, ao voltar para o Brasil em aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, a cantora foi impedida de embarcar com os remédios de tratamento do câncer em sua bagagem. Na ocasião, Simony e a família perderam o voo. Segundo a empresa, a artista estava com excesso de peso na mala e teve comportamento agressivo com uma funcionária.