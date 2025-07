Ex-funcionária de Alexandre Pires é condenada por desviar R$ 1,5 milhão das contas do cantor

Uma ex-funcionária do cantor Alexandre Pires foi condenada a 16 anos e seis meses de prisão em regime fechado por furto qualificado e lavagem de dinheiro. A mulher desviou mais de R$ 1,5 milhão das contas do artista e de sua esposa, Sara. O esquema foi descoberto após o padrão de vida elevado da funcionária chamar atenção, já que era incompatível com o seu salário de R$ 4 mil mensais. Agora, ela deverá pagar uma indenização milionária a Alexandre Pires.



