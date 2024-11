Testamento de Cid Moreira pode ter sido falsificado, apontam filhos do jornalista

A batalha judicial pela herança de Cid Moreira ganhou um novo capítulo. Roger e Rodrigo Moreira, filhos do jornalista, contrataram um perito renomado para analisar as assinaturas do pai em documentos e o profissional constatou que há divergências entre elas. Os irmãos agora alegam que o testamento, que deixa para a viúva, Fátima Sampaio, o patrimônio de R$ 60 milhões, pode ter sido falsificado. A Hora da Venenosa exibiu a comparação entre algumas assinaturas e conversou com o perito Claudio Cordeiro, que afirma que “o parecer técnico pode servir como prova para esclarecer a autenticidade dos documentos em questão”. Entenda!