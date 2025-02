Quem disse que a beleza se perde com o tempo? Essas artistas provam o contrário! Aos 81 anos, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, continua esbanjando charme e elegância. Além dela, Susana Vieira, Vera Fischer e Bruna Lombardi fazem parte do mesmo time de musas. Veja as fotos!