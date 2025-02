Viviane Araújo fala sobre hérnia no umbigo após receber críticas: ‘Esteticamente não é bonito’

Viviane Araújo usou as redes sociais para falar sobre as críticas que recebeu do público por causa da hérnia que tem no umbigo. A atriz é Rainha de Bateria do Salgueiro e disse que, durante os ensaios técnicos da escola, não faltaram comentários sobre o corpo dela. "Nem me preocupei com a hérnia, mas algumas pessoas só sabiam reparar nela", desabafou. Viviane ainda disse que não sente dor, mas terá que operar novamente após o Carnaval. “Esteticamente não é bonito”, afirmou.