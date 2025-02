Wanessa Camargo teria se cansado do ‘jeito acomodado’ de Dado Dolabella e pedido para terminar

Uma fonte próxima à família de Wanessa Camargo contou para a Venenosa os detalhes da separação da cantora de Dado Dolabella. Segundo essa pessoa, Wanessa teria se cansado do “jeito acomodado” e “sem perspectivas de futuro” do namorado e, por isso, teria se separado — inclusive, para focar na carreira. Lembrando que é o terceiro término do casal. Recentemente, Dado tem sido visto circulando pela região da Avenida Paulista, em São Paulo, sozinho ou com a filha, já que tem imóvel por lá.