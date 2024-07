Deputado propõe a aprovação do Dia do Cronista Esportivo Uma homenagem também a Silvio Luiz, Antero Greco e Washington Rodrigues Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 23/07/2024 - 00h07 (Atualizado em 23/07/2024 - 00h07 ) ‌



Deputado Douglas Viegas deseja criar o Dia do Cronista Esportivo Instagram

No decorrer dos tempos, algumas datas passaram a ser celebradas e festivamente comemoradas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Dia do Trabalho como as mais conhecidas. Assim como o Dia do Amigo, sábado passado.

Esses, embora existam tantos outros, como Dia do Carteiro, Dia da Manicure, Dia do Professor, Dia do Sargento, Dia do Treinador de Futebol, Dia do Astronauta, Dia da Parteira Tradicional, Dia do Humorista, Dia dos Namorados, Dia do Bombeiro, Dia do Fotógrafo, Dia do Cabeleireiro, Dia do Trevo, Dia da Telefonista, Dia do Petróleo, Dia do Mecânico, Dia do Sapateiro, Dia do Carpinteiro e do Marceneiro, Dia da Injustiça, Dia do Consumidor, Dia do Radialista, Dia do Jornalista – também somos filhos de Deus, incluindo o Dia da Pizza, em 10 de julho.

Complicado descobrir os porquês e como chegamos a tanto, mas o importante é que chegamos e todo mundo tem um dia para chamar de seu. Nada escapa ao calendário estabelecido. Homenagens que são justas e merecidas.

Dito tudo isso para falar sobre a proposta do deputado federal Douglas Viegas, do União–SP, da criação do Dia Nacional da Crônica Esportiva, em 16 de maio.

Homenagem para toda uma classe, que ele resolveu apresentar em função dos recentes falecimentos de Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho. Total apoio. Onde assino?

Interiores

Dentro da Band se discute mudanças na equipe de transmissão de Fórmula 1, devido à percepção de que o casting atual está acomodado.

Frases impróprias têm sido recorrentes, além de informações errôneas.

Muita conversa

Neste último domingo, o GP da Hungria não foi além de uma conversa entre os responsáveis pela sua transmissão.

E tudo meio confuso: em alguns momentos, os comentaristas assumindo as vezes de narrador. Há quem considere experimentar um modelo similar ao do Bandsports, utilizando gente nova em algumas etapas.

Investimento

A plataforma Disney+, agora também com o conteúdo do descontinuado Star+, tem avaliado roteiros de séries de vários roteiristas brasileiros. Provavelmente, alguns já entrarão em produção para estrear, a partir de 2025.

Por aqui, a Disney continua muito atrás de Netflix, Prime Video e Max.

Marjorie Estiano está em "Praia dos Ossos" Divulgação

Nova ordem

A Warner Bros. Discovery, já em um novo plano para sua dramaturgia, determinou que sejam realizados mais investimentos no segmento “true crime”, gênero que cresce muito lá fora. Isso tanto em documentários quanto ficção.

“Praia dos Ossos”, sobre Ângela Diniz, com Marjorie Estiano, Emilio Dantas e Antônio Fagundes, se inclui por aí.

Próxima parada

Em sua última semana na Band, o “The Chef” com Edu Guedes já está com todos os seus programas gravados.

Na sexta-feira, o de saideira, ele comunica seu desligamento da casa. A Rede TV! deve ser a próxima parada.

Previsão

A série “Estranho Amor”, escrita por Ingrid Zavarezzi, Inácio Ramos e Vitor de Oliveira, com direção de Ajax Camacho e aborda a violência contra a mulher, tem estreia prevista para outubro. O elenco reúne, entre outros, Juliana Knust, Juliana Silveira, Emilio Orciollo Netto e Jackson Antunes.

Um trabalho realizado por Record e AXN/Sony.

Nova vítima

Assim como Silvio Santos, Fausto Silva e tantos outros, Paolla Oliveira também está se valendo das redes sociais para denunciar que sua imagem e voz estão sendo utilizadas, via Inteligência Artificial, para vender um produto que ela nunca viu na vida.

Não é por nada não, mas é bom correr com a regulamentação disso. O estrago e o crime serão cada vez maiores.

Foi bem

O episódio de “A Rainha da Pérsia”, exibido na última sexta-feira, foi o mais assistido da série em Portugal, com uma audiência média das mais elevadas.

A Record foi a quarta colocada no horário.

Camila Rodrigues, vilã em "A Rainha da Pérsia" Seriella

Lançamento

O Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo, em 1° de agosto, a partir das 9h, será palco do lançamento oficial da plataforma +SBT.

Estarão presentes: Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT; parte do elenco das produções originais que estarão na programação da plataforma; Roberto Grosman - diretor de Transformação Digital, e Carolina Gazal – diretora de Conteúdo Multiplataforma.

Entusiasmo

Na dramaturgia da Globo existe uma expectativa das mais positivas em torno de “Mania de Você”, do João Emanuel Carneiro, que vai substituir “Renascer” na faixa das 21h.

Por parte de quem tem acompanhado os seus trabalhos de perto, há quem aposte num sucesso maior que “Avenida Brasil”.

Natália Lage é a convidada do "Programa de Todos os Programas" Instagram

Dia dela

Natália Lage, que iniciou aos 9 anos sua carreira, é a convidada de hoje do “Programa de Todos os Programas” no YouTube da Record, R7 e redes sociais. São muitos os seus trabalhos na TV, cinema e teatro.

Ao vivo, a partir das 18h.

Bate – Rebate

• Iris Abravanel e seu pessoal de roteiro estão bem adiantados nos trabalhos de “A Caverna Encantada”, nova novela do SBT...

• ... Mais de 70 capítulos já foram colocados à disposição do elenco.

• O E! Entertainment marcou para 1º de agosto, às 23h, a estreia do docu-talk-reality “Mulheres Asiáticas”, com apresentação de Jacqueline Sato...

• ... No primeiro programa, Ana Hikari, atualmente em “Família é Tudo”, fala sobre sua trajetória artística e da inspiração na colega de profissão.

• Rafael Saraiva, Guilherme Tell em “No Rancho Fundo”, volta ao teatro do Rio com as produções “Presentes”, ao lado de Samuel Valladares, e “Quebra-Cabeça: em busca da peça que falta”.

• Apresentado pelo publicitário Francisco Custódio, o ‘Histórias Diversas Podcast’, projeto de incentivo à leitura, foi indicado ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil e concorre na categoria Cultura...

• ... O ‘Histórias’ é realizado em parceria com a Peanuts, empresa digital da Rede TV!.

• Zélia Duncan e Paulinho Moska vão cantar juntos no show “Um Par Ímpar”, seguidos por Fernanda Abreu em “Amor Geral”, na programação do 28th Inffinito Brazilian Film Festival, dia 31 de agosto, no Miami Beach Bandshell...

• ... O Inffinito vai até 7 de setembro e pretende divulgar a cultura brasileira para o mercado internacional e celebrar a diversidade e representatividade do país.

• O futurista “Perfekta”, baseado em “Escola de Gênios”, chega aos cinemas em 17 de outubro...

• ... Rômulo Estrela integra o elenco do filme.