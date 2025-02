Selton Mello mostra ‘amizade de infância’ com Paul Rudd e Jack Black no set de ‘Anaconda’; veja Brasileiro aparece em vídeo ao lado dos atores nos bastidores do novo ‘Anaconda’ Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 05/02/2025 - 13h25 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h35 ) twitter

É, eles não estão mais aqui. Depois do sucesso internacional do filme Ainda Estou Aqui, Selton Mello e Fernanda Torres são do mundo. Uma prova disso é essa amizade de infância entre o brasileiro Selton Mello e os atores norte-americanos Paul Rudd e Jack Black nos bastidores do novo filme Anaconda.

Tá rolando até música e paródia. Será que vai ter churras na laje do Selton no Brasil no Carnaval? Ahhhh, só depois do Oscar, né? 😂😂😂😂.

