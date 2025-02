Neymar completa 33 anos e ganha declaração de amor de Bruna Biancardi: ‘Orgulho de você’

Enfim, o ‘Menino Ney’ completou 33 anos! E é claro que não faltariam homenagens para o astro do futebol brasileiro. Nas redes sociais, Bruna Biancardi não economizou no ‘textão’ e fez uma verdadeira declaração de amor para o companheiro, citando, inclusive, as várias fases que eles passaram. “Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa”, escreveu a influenciadora. Além da amada, o jogador ganhou homenagens da mãe, Nadine Santos, e do pai, Neymar. Todos deram a entender que, sim, Neymar entrará em campo nesta quarta (5) para fazer sua reestreia no Santos. Lembrando que a partida contra o Botafogo-SP pelo Paulistão será transmitida pela RECORD, a partir das 21h30.