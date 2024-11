Ary Mirelle rebate críticas maldosas sobre aparência de seu bebê de nove meses

Ary Mirelle fez um desabafo sobre comentários maldosos envolvendo Jorge, seu bebê de nove meses, fruto do relacionamento com o cantor João Gomes. Ao exibir algumas mensagens que recebe, deixou claro que não vai mais tolerar esse tipo de atitude e garantiu que tomará “as devidas providências” junto à Justiça. “Tenho a impressão de que a Ary chegou realmente no limite”, destacou Keila Jimenez. Entenda.