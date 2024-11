Climão! Ed Motta demite funcionário durante show e é vaiado pela plateia

Prepare o garfo e a faca, pois está servida a torta de climão! O cantor Ed Motta foi vaiado durante um show no festival Rock the Mountain, no Rio de Janeiro, após demitir um funcionário na frente de toda a plateia. O artista reclamou da qualidade do som e, pelas redes sociais, explicou que “o nível dos erros cometidos comprometeram” a performance dele e da banda. “Não foi coisa simples, foi grave”. Ainda assim, pediu desculpas e disse que faltou inteligência emocional para resolver a situação. Entenda!