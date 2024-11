Iza faz primeira aparição pública um mês após o nascimento da filha Nala

A cantora Iza surgiu belíssima no tapete vermelho do Grammy Latino, premiação que aconteceu na noite desta quinta-feira (14). Esta foi a primeira vez que a artista fez uma aparição pública depois de dar à luz Nala, cerca de um mês atrás. Indicada a duas categorias, ela apostou em um look preto e dourado e comentou sobre a dificuldade de ficar longe da bebê. “Disse que é como deixar um órgão em casa”, contou Keila Jimenez. Assista!