Luciano Szafir revela que recusou propaganda com Madonna por causa de figurino provocante

Luciano Szafir revelou que rejeitou, anos atrás, um convite de Madonna para participar de uma propaganda. O motivo é o figurino provocante que o modelo teria que usar, composto por um conjunto completo de lingerie. “Fiquei imaginando: todo mundo iria me ver de calcinha, sutiã. Nem que a vaca tussa!”, comentou, em entrevista. Ele ainda afirmou que a agência ficou “pê da vida” com ele, já que a cantora estava no auge.