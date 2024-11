Chitãozinho e Xororó cantam ‘Evidências’ em show de Bruno Mars e ‘esquecem’ de novo que a música não é deles Dupla sertaneja subiu ao palco e cantou a canção de José Augusto e Paulo César Valle Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 14/10/2024 - 09h59 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h31 ) twitter

Chitãozinho e Xororó ao lado de Bruno Mars, em SP Reprodução/Twitter

O norte-americano Bruno Mars, o popular Bruninho, fez seu último show em São Paulo na noite deste domingo (13) e apelou para o populismo do mais barato ao levar a dupla Chitãozinho e Xororó para cantar Evidências.

Você deve se lembrar que, em 2023, durante outro show em SP, os músicos de Bruno tocaram essa mesma música e foi um sucesso. Causou um frisson, quem estava lá cantou junto, abriu o berreiro de emoção e coisa e tal. Como deu certo há um ano, por que não fazer de novo, pensou o cantor? E se fosse feito melhor, com os sertanejos no palco em pleno estádio do Morumbi? Bom, a coisa aconteceu.

Segundo parte da imprensa que estava no show, o público “foi ao delírio” com a canção. Não duvido.

O problema todo desse negócio da dupla com Evidências é que parece que Chitão e Xororó fazem questão de esquecer que a música NÃO é deles. Após a apresentação, os dois conversaram nas redes sociais com um fã-club de Mars e soltaram esse tipo de coisa: “Foi uma surpresa incrível e uma honra sem tamanho. Saber que ele aprecia tanto a nossa música nos enche de orgulho e emoção”. Em outro momento, disseram “é emocionante ver como a nossa música ultrapassa fronteiras, sendo acolhida por grandes nomes da música internacional”.

‌



Reparou aí no “nossa música”? Pois é. Só que Evidências não é de autoria da dupla sertaneja. Não é deles nem sequer a primeira versão. A canção é de autoria de José Augusto de Paulo César Valle. E esta não é nem a primeira vez que Chitão e Xororó sofrem uma amnésia em relação ao assunto. Já rolou isso no passado.

E outra, que megalomania é essa de dizer que “nossa música ultrapassa fronteiras e é acolhida por grandes nomes da música internacional”? Bruno Mars tocou a música ano passado porque alguém deu um toque para ele ou para sua equipe. Tem que parar com essa história de que a canção é o “segundo hino nacional do Brasil”. Ainda mais nessa versão dos sertanejos, que é uma coisa pra lá de piegas. E se alguém “acolhe” a música lá fora, acolhe a obra de Augusto e Valle, né? Bom deixar claro.

Mas tudo já melhoraria 100% se Chitãozinho e Xororó resolvessem reconhecer de vez que Evidências não é uma música deles. Só gravaram uma versão. Que tal, pessoal?

