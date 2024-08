Oasis está de volta; Veja cinco motivos por que o retorno é uma das maiores notícias do ano Banda inglesa fará, inicialmente, 14 shows no Reino Unido em 2025; deve haver concertos em outros continentes também Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 27/08/2024 - 09h39 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h42 ) ‌



Liam e Noel Gallagher estão de volta com o Oasis Reprodução/Instagram @oasis - 27.08.2024

Está tudo confirmado! Os irmãos Noel e Liam Gallagher anunciaram na manhã desta terça-feira (27), horário da Inglaterra, que vão se reunir para uma turnê britânica de 14 shows em cinco cidades. Nos últimos dias, eles até deram uma diquinha de que algo estaria para acontecer. Então, dois jornais ingleses apuraram e divulgaram que o grupo realmente iria voltar.

Assim, a dupla encerra o afastamento que durou 15 anos para fazer concertos nas cidades britânicas de Cardiff (4 e 5 de julho), Manchester (11, 12, 19 e 20 de julho), Londres (25, 26 de julho, 2 e 3 de agosto), Edinburgh (Escócia, 8 e 9 de agosto) e Dublin (Irlanda, 16 e 17 de agosto).

Estas são as únicas datas divulgadas até o momento, mas no site oficial diz que haverá shows em outros continentes mais para o fim de 2025.

Seja como for, este retorno dos irmãos Gallagher com o Oasis já é um dos grandes eventos do rock. Algo realmente muito esperado e pedido pelos fãs.

‌



Veja agora por que a volta da banda é importante e por que você tem que prestar atenção:

1) Porque é um retorno aguardado por milhões de fãs no mundo todo

‌



Muitas bandas param e fazem um “retorno triunfal” sem ninguém pedir por isso. Com o Oasis a coisa não é assim. Milhões de fãs no mundo todo realmente esperavam ansiosamente esta volta. E pediam por isso de forma incessante. Até porque os dois colocaram fim ao grupo de forma abrupta, no meio de uma turnê, deixando seus fãs órfãos de maneira abrupta. Ninguém estava enjoado do Oasis, todos queriam mais. Agora vão ter.

2) Porque a banda foi uma das mais bem-sucedidas da história do rock

‌



Tem muita gente que simplesmente detesta o Oasis e não está nem aí para seu retorno. Mas não dá para brigar com a realidade: a banda dos irmãos Gallagher é uma das mais bem-sucedidas da história do rock. O grupo tem dezenas de hits, turnês com shows lotados em vários continentes, milhões de álbuns vendidos, clips bombados na MTV, enfim, o circo todo. Definitivamente, não dá para ignorar.

3) Porque todo mundo quer ver os hits tocados pelos Gallagher novamente

Live Forever, Wonderwall, Cigarettes & Alcohol, Don´t Look Back in Anger, Stanb by Me, Champagne Supernova, Don’t Go Away, Slide Away, D’ You Know What I Mean?, Morning Glory, Rock ´N´ Roll Star. Estes são apenas alguns dos hits do Oasis que milhões conhecem de cor e salteado. Em seus shows individuais, Liam e Noel seguiram tocando estas e outras canções do grupo, mas nunca é a mesma coisa. O povo quer é ver todos os sucessos tocados pela banda, pelos dois juntos no palco.

4) Porque não queremos mais ver shows solos de Liam e Noel

Os dois fizeram carreiras solos dignas, com bons discos e músicas. Também tocaram ao redor do mundo com suas turnês e mantiveram vivas as chamas do Oasis. Mas quem foi aos shows individuais dos irmãos, foi sempre com a esperança de ver as canções da banda. Sempre esperava para ouvir aqueles hits do passado por melhor que fossem as músicas novas.

5) Porque queremos ver os dois brigando de novo em cima do palco

Quem acompanha os irmãos Gallagher nas redes sociais, viu que eles passaram estes 15 anos se estapeando sem parar. Quase toda semana rolava algum atrito entre Liam e Noel: alfinetadas, indiretas, diretas, ironias e xingamentos. É fato que eles ficaram vários anos sem se falar pessoalmente e sem nem mesmo se encontrar. E, de verdade, ninguém sabe se fizeram mesmo as pazes, voltaram a se tratar como irmãos ou se vão apenas se aturar em cima do palco para ganhar uns milhões de dólares. Então, não é nem um pouco impossível pensar que, eventualmente, Liam e Noel possam ter alguns atritos antes, durante e depois destes shows que farão em 2025. É diversão garantida!