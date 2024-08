Preços dos ingressos para ver o Oasis são revelados e fãs xingam muito nas redes sociais Banda retorna depois de 15 anos e fará uma grande turnê, começando pelo Reino Unido Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 29/08/2024 - 13h25 (Atualizado em 29/08/2024 - 13h38 ) ‌



Liam e Noel Gallagher estão de volta com o Oasis Reprodução/Instagram @oasis - 27.08.2024

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram nesta terça (27) que estão de volta ao Oasis e que farão uma turnê gigantesca. Os fãs celebraram e choraram abraçados na chuva, mas esqueceram de pensar no preço dos ingressos.

Muita gente deve ter pensado que os tickets seriam mais em conta, afinal Noel e Liam são de Manchester, vêm da classe trabalhadora etc e tal. Nada feito. Foram revelados hoje os valores dos ingressos para as várias cidades do Reino Unido em que a banda tocará neste início de turnê.

Se você quiser ver o Oasis em sua cidade natal, Manchester, terá de desembolsar 135 libras – cerca de R$ 1.003 - para a pista normal. Uma espécie de pista vip sai por 250 libras, o equivalente a R$ 1.860.

Caso queira assistir à performance do grupo no lendário estádio de Wembley, em Londres, a brincadeira sai também 135 libras na pista. Se quiser ficar nas arquibancadas, o preço vai de 65 libras (R$ 482) a 185 libras (R$ 1.375).

‌



Em outras cidades em que O Oasis vai tocar, como em Cardiff e Edimburgo, os valores são mais ou menos parecidos com estes citados acima.

Claro que rolou uma chiadeira instantânea dos fãs nas redes sociais simplesmente detonando os irmãos Gallagher. Dando uma busca no X o que se vê mais é gente dizendo que esperava que os ingressos fossem mais baratos, que o Oasis chegou a defender preços mais populares para seus shows no passado. Outros dizem simplesmente que não irão a nenhuma das apresentações porque simplesmente não têm dinheiro para pagar.

‌



Claro, tem pessoas dizendo que os irmãos só voltaram com o Oasis por causa de dinheiro. Aí é coisa de gênio, né? Óbvio que é pelo dinheiro que vão embolsar, amigos. Também porque é legal, estava todo mundo pedindo, mas eles não são loucos de ignorar a grana que vão receber. Também tem quem considere o preço justo, que vale a pena por ser a volta do Oasis.

Na verdade, é até meio ridícula essa choradeira toda dos fãs, porque seria impossível cobrar preços abaixo do valor de mercado para esta série de shows. Os valores nem estão muito acima do que é praticado por grandes atrações musicais como Taylor Swift ou Bruce Springsteen, que tocaram há poucas semanas em Wembley.

‌



É certo que todo mundo quer pagar barato e gastar o mínimo possível, mas se você é um dos milhões de fãs que esperaram por este retorno do Oasis não tem como querer um ato de caridade dos caras. São 15 anos com a banda parada, quinze anos de distanciamento, 15 anos com o mundo implorando por uma volta.

Fora que estamos falando do Oasis, certo? Uma das maiores bandas de rock do mundo. Baratinho não vai ser mesmo, pessoal.