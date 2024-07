Volta desesperada de Downey Jr. à Marvel só vale se for para ver Tony Stark como Doutor Destino Ator que foi o Homem de Ferro nas telas retorna ao universo cinematográfico do estúdio da Disney Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 30/07/2024 - 10h42 (Atualizado em 30/07/2024 - 11h18 ) ‌



Robert Downey Jr. com a máscara do Doutor Destino Reprodução/Instagram @robertdowneyjr. - 28.07.2024

A Marvel apertou o botão do pânico e chamou de volta seu campeão, Robert Downey Jr., para entrar em campo uma vez mais e salvar o dia.

Você deve ter visto que, no último fim de semana, durante a San Diego Comic-Con, a Marvel anunciou que o ator vai interpretar o megavilão Doutor Destino em Avengers: Doomsday (2026) e Avengers: Secret Wars (2027), ambos com direção dos irmãos Russo, os mesmos de Vingadores: Ultimato. Como é de conhecimento geral, Downey Jr. interpretou o Homem de Ferro em várias produções do Marvel Studios.

Quem acompanha de perto os filmes da Marvel sabe bem que o estúdio não tem conseguido repetir a fórmula de sucesso que lhe rendeu bilhões até Ultimato. De 2019 para cá, os longas, com uma ou outra exceção, não têm empolgado os fãs e alguns até renderam menos dinheiro que o esperado.

Assim, para tentar virar o jogo, o estúdio faz um retorno ao passado glorioso para tentar corrigir a rota. Faz sentido, embora seja uma saída megaconservadora e indicando uma certa de falta de ideias para o futuro.

Mas o que é exatamente esta volta de Downey Jr.? Porque não dá para ninguém acreditar que ele estará lá interpretando um outro personagem, certo? Não tem como olhar para o ator e abstrair totalmente do fato de que ele foi Tony Stark/Homem de Ferro, personagens sobre quem a Marvel ergueu seu império cinematográfico. Existem casos em que um mesmo ator viveu dois super-heróis diferentes, mas ninguém que tenha sido tão marcante — e determinante — quanto Downey/Stark. Este aqui é um caso específico demais. É como pedir para Christopher Reeve interpretar Lex Luthor. Até seria possível, mas ninguém esqueceria que ele foi o Superman.

Não se falou nada sobre a história de Avengers: Doomsday e, pelo anúncio, Downey será mesmo Destino. Só que a coisa na Marvel nunca é exatamente o que parece e, quase nunca, o estúdio nos dá exatamente o que se espera. Sempre rola uma surpresinha, uma pegadinha.

Então, é mais do que normal pensar que este Doutor Destino que veremos em 2026 não é o personagem clássico que todo leitor de HQs conhece. Tem a possibilidade grande de ser uma variante, um Destino de algum confim do universo Marvel. Lembra da história do multiverso, né? Então.

Mais do que isso, Homem de Ferro e Doutor Destino têm uma história bem particular no mundo das HQs. Eles já se enfrentaram várias vezes, já mudaram de lugar, um já entrou no corpo do outro e por aí afora. Não que a Marvel usará estes elementos dos dois de forma idêntica aos quadrinhos. O estúdio quase nunca faz isso, mas não é nenhum absurdo pensar em Tony Stark de volta à vida de uma maneira modificada.

Além do que não faz sentido nenhum trazer Downey de volta ao parquinho de diversões para ser um outro personagem. Até porque os fãs querem o retorno do Homem de Ferro/Tony Stark, porque ninguém se conformou com sua morte em Ultimato. Assim como todo mundo quer ver novamente Chris Evans como o Capitão América — e, depois da volta de Robert, pode apostar que isso vai acontecer.

Se a ideia é boa ou não, se vai funcionar ou não, o tempo dirá. Mas não dá para deixar de pensar que se trata de uma apelação máxima do estúdio. É daqueles truques sujos do videogame, aquele golpe indefensável que o jogador só usa em último caso porque é um negócio feio demais.

Por outro lado, a Marvel dá a seus fãs o que eles querem. E, como consequência, o estúdio voltou a gerar barulho e a ser o centro das atenções da cultura pop.

Nesse primeiro momento, o plano funcionou. Vamos ver como tudo termina.