Robert Downey Jr. como Doutor Destino mostra que a Marvel sabe bem o que o público quer Ator retorna ao MCU, agora como um grande vilão Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 28/07/2024 - 08h40 (Atualizado em 28/07/2024 - 08h40 ) ‌



Robert Downey Jr. vai ser o Doutor Destino no cinema Reprodução/X/@RDJBrazil e Reprodução/Marvel Comics

Por essa ninguém esperava. A Marvel escolheu Robert Downey Jr. como o intérprete do Doutor Destino, inimigo do Quarteto Fantástico e o próximo grande vilão de seu universo cinematográfico. O anúncio foi feito de maneira épica na San Diego Comic-Con, maior evento nerd do mundo, na noite deste sábado (28).

A Marvel acerta em cheio ao trazer Downey Jr. de volta. O ator foi o pilar do sucesso do estúdio ao dar vida ao Homem de Ferro. Com o adeus do personagem em Vingadores: Ultimato, alguns filmes ruins (Viúva Negra, Os Eternos, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania), um monte de séries que deixou a história confusa e um escândalo envolvendo o ator que seria o seu próximo grande vilão, o MCU parecia que iria ruir.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Mas finalmente o estúdio começa a reagir, com foco no que o fã raiz quer ver. Primeiro, com o início da produção do filme do Quarteto Fantástico, que estreia no ano que vem. Depois, com a inclusão de Deadpool no MCU. Embora Deadpool & Wolverine tenha um problema sério no desenvolvimento da história, é inegável que entrega um fan service de ótima qualidade.

Outro ponto positivo foi a confirmação da volta dos irmãos Russo para dirigir os próximos dois filmes dos Vingadores, já que eles foram os responsáveis pelos sucessos de Guerra Infinita e Ultimato. A Marvel também descartou definitivamente Vingadores: Dinastia Kang, o que já era esperado após a demissão do ator Jonathan Majors, que enfrenta problemas na Justiça. O próximo filme da franquia será Avengers: Doomsday, programado para maio de 2026.

Downey Jr. já está confirmado no Vingadores 5, mas é bem provável que ele apareça no filme do Quarteto, que ganhou o título de The Fantastic Four: First Steps (ainda sem tradução oficial para o português).

Nos quadrinhos, Doutor Destino, cujo nome verdadeiro é Victor Von Doom, é um dos vilões mais icônicos e complexos da Marvel. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, ele fez sua primeira aparição em 1962. Doom é o governante soberano da nação fictícia da Latvéria, onde é tanto temido quanto reverenciado por seu povo. Ele é um dos cientistas e inventores mais brilhantes do universo Marvel.

Doom também é um poderoso praticante de magia, capaz de utilizar feitiços e encantamentos que o tornam ainda mais formidável. Ele veste uma armadura avançada, que além de lhe conceder força sobre-humana e resistência, está equipada com diversas armas e dispositivos tecnológicos.