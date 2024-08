Ele ficou de fora! ‘Wolverine e Deadpool’ não teve a participação especial mais legal de todos os tempos Filme do herói maluco deixou de fora um dos caras mais sensacionais de todo o universo Marvel Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 05/08/2024 - 13h34 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Wolverine e Deadpool estão juntos no filme que já é sucesso de bilheteria Divulgação

O terceiro filme do super-herói maluco da Marvel é um megassucesso de bilheteria e deve chegar em breve à casa do bilhão de dólares. Wolverine e Deadpool é uma extravagância cinematográfica em todos os sentidos e uma das coisas que mais chamam a atenção é o número elevado de participações especiais de outros personagens do universo da Marvel.

TEM ALGUNS SPOILERS DAQUI PARA A FRENTE

Claro que a maior participação de todas é a do Wolverine, novamente interpretado por Hugh Jackman. O mutante da Marvel morreu em seu último filme, Logan, e Jackman anunciou sua aposentadoria no personagem. Acabou voltando para esta terceira aventura do Deadpool e, ainda bem, já que a presença do ator ficou muito legal. Hugh consegue, em alguns momentos, mostrar lados do Wolverine que nunca havíamos visto no passado. Então, só por isso, já valeu a pena seu retorno.

Mas, claro, todo mundo já sabia da presença de Wolverine, que foi revelada nos trailers e está até no título do longa. Acontece que o filme tem dezenas de outras aparições, sendo que algumas não são menos do que sensacionais.

Publicidade

Para não estragar muito a surpresa de quem ainda não assistiu, só dou aqui duas participações muito bacanas, mas sem revelar os personagens: Henry Cavill e Jennifer Garner. Mas tem várias outras divertidíssimas e muito bem sacadas.

Só é uma pena que Deadpool e Wolverine não tenha promovido uma aparição que seria totalmente histórica e que faria muita gente simplesmente saltar das poltronas.

Publicidade

Imagina quem poderia ser?

Então, aqui vamos nós. Este cara aqui:

Publicidade

David Hasselhoff (ao centro) como Nick Fury no filme de 1998

Sim, ele mesmo, Nick Fury, o chefão da S.H.I.E.L.D. Muito tempo antes de existir o universo cinematográfico da Marvel e muitos anos antes de Samuel Jackson interpretar Fury nas telas, o incrível David Hasselhoff viveu este sujeito da Marvel.

O filme — Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D — foi feito diretamente para a TV, em 1998, e era o piloto para um possível seriado. O longa foi lançado pela Fox, mas através da divisão televisiva do estúdio. Praticamente todos os outros personagens homenageados em Deadpool e Wolverine tiveram filmes lançados pela 20th Century Fox, que detinha os direitos de vários super-heróis antes de a Marvel criar seu próprio estúdio. Então, estamos falando aqui de X-Men, Quarteto Fantástico, Demolidor, Blade, entre outros. Quer dizer, Fury também estava na mesma empresa que estes outros heróis, só que num departamento diferente.

Claro que tudo isso mudou nos últimos anos. A Disney comprou a Fox e todas estas marcas voltaram para a Marvel — de quem a Disney também é dona.

Não foi dada nenhuma explicação — até porque ninguém deve ter perguntado — pela ausência do Fury de Hasselhoff na terceira aventura do Deadpool. Uma especulação possível é que o filme do chefão da S.H.I.E.L.D. foi feito para a TV. A Disney comprou o estúdio de cinema da Fox, mas não a divisão de TV, e isso pode ter inviabilizado a aparição. Mas isso é só uma especulação mesmo.

E o filme do Nick Fury era uma aposta da Marvel. O longa foi bastante divulgado na San Diego Comic-Con de 1997, inclusive com a presença de Hasselhoff e de Stan Lee no evento.

É certo que a qualidade da produção não é lá aquelas coisas, é bem fraquinha como eram os filmes de super-heróis da época. Bem mambembe mesmo. Mas, enfim, era um longa com o Fury e que também merecia ser homenageado em Deadpool e Wolverine. E teríamos David Hasselhoff num longa de super-heróis, o que seria histórico. Os produtores deste novo filme tinham a desculpa ideal — o multiverso e as diferentes linhas temporais — para usar o personagem e o ator.

A aparição do chefe da S.H.I.E.L.D. poderia até ter sido a cena pós-créditos do filme. Mas nem isso. Pobre David. Pobre Fury.